«Страшный, но милый Дракула»: Виктория Лопырева показала, как нарядила сына на Хэллоуин

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: соцсети

В Дубае 31 октября тоже отмечают Хэллоуин.

Модель Виктория Лопырева, недавно вернувшаяся в Объединенные Арабские Эмираты вместе со своим сыном Марком Лионелем, показала подписчикам, как в Дубае празднуют Хэллоуин.

Тыквы, паутина, скелеты и летучие мыши - на празднике присутствовали все необходимые атрибуты. Что касается маленького Марка Лео, то он в этот день был в костюме Дракулы.

«Страшный милый Дракула»,

- написала Виктория под видео.

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Напомним, что во многих западных странах на Хэллоуин принято устраивать вечеринки, а дети всех возрастов ходят по домам и собирают угощения - конфеты, карамель, шоколадки, печенье и прочие сладости.

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