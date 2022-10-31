«Страшный, но милый Дракула»: Виктория Лопырева показала, как нарядила сына на Хэллоуин

Модель Виктория Лопырева, недавно вернувшаяся в Объединенные Арабские Эмираты вместе со своим сыном Марком Лионелем, показала подписчикам, как в Дубае празднуют Хэллоуин.

Тыквы, паутина, скелеты и летучие мыши - на празднике присутствовали все необходимые атрибуты. Что касается маленького Марка Лео, то он в этот день был в костюме Дракулы.

«Страшный милый Дракула»,

- написала Виктория под видео.

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