Празднует с братом: Рудковская запечатлела младшего сына Плющенко в костюме чертенка на Хэллоуин

Накануне многие звезды отметили Хэллоуин. Этот праздник становится все популярнее в России. Рудковская решила нарядаиь младшего наследника в толстовку оранжевого цвета с рожками чертенка и устрашающим принтом. А вот Александр был в модной шапке и футболке Givenchy. Яна также украсила тыквами весь особняк. Она засняла сыновей у праздничного стола.

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