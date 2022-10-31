Празднует с братом: Рудковская запечатлела младшего сына Плющенко в костюме чертенка на Хэллоуин

Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: соцсети звезды

Светская львица решила одеть сыновей в одной гамме.

Яна Рудковская уже много лет является продюсером. Ее главный подопечный Дима Билан, с которым она ездила на «Евровидение». Также светская львица во многом помогает мужу Евгению Плющенко, который создает красочные ледовые шоу и обучает будущих чемпионов в своей  Академии фигурного катания. 

Примечательно, что Яна частая гостья на светских раутах и красных дорожках. При этом она успевает растить двоих сыновей. У пары растет сын Александр, который пошел по стопам папы. А также суррогатная мать подарила им сына Арсения, которому только два года.

Накануне многие звезды отметили Хэллоуин. Этот праздник становится все популярнее в России. Рудковская  решила нарядаиь младшего наследника в толстовку оранжевого цвета с рожками чертенка и устрашающим принтом. А вот Александр был в модной шапке и футболке Givenchy. Яна также украсила тыквами весь особняк. Она засняла сыновей у праздничного стола.

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Арсений и Александр Плющенко. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились кадрами. Однако некоторые решили, что такой праздник в России не стоит отмечать. «Ах, эти сладкие пяточки», «Дети счастливы», «Какие прикольные! Прям в цветовую гамму! Гном Гномыч вообще какой уже большой! Красавцы», «Милый чертенок», «Классные пацаны», «Какие яркие мальчишки, оранжевый цвет вам очень идет», — написали подписчики.

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