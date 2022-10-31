Лишила дара речи: 67-летняя Лариса Долина в коротком платье продемонстрировала татуировку на щиколотке

На этот раз Долина покрасовалась в мини-платье, которое расшито бисером и пайетками. Силуэтный наряд подчеркнул ее изящную фигуру и стройные ноги. Образ певица дополнила черными лодочками. Она также сделала яркий макияж и выпрямила волосы.

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