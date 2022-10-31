Лишила дара речи: 67-летняя Лариса Долина в коротком платье продемонстрировала татуировку на щиколотке

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что она не перестает выпускать новые треки и снимается клипы с молодыми исполнителями. Недавно артистка отметила свое 67-летие. Однако выглядит она гораздо моложе своих лет. Звезда также похудела за последние два года и обновила гардероб.
Примечательно, что Лариса Александровна теперь все чаще носит мини. Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. Певица носит короткие платья, яркие костюмы и обувь на шпильке. Недавно она отправилась на гастроли.
На этот раз Долина покрасовалась в мини-платье, которое расшито бисером и пайетками. Силуэтный наряд подчеркнул ее изящную фигуру и стройные ноги. Образ певица дополнила черными лодочками. Она также сделала яркий макияж и выпрямила волосы.
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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
«Компенсирую усталость вашими добрыми и искренними комментариями и теплым приемом на концертах. Сегодня с Бутманом ночью летим в Красноярск, в продолжении нашего грандиозного тура к 100-летию Российского джаза», – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Долина. Ее осыпали комплиментами. «Вам очень подходят такие платья, как под восточный стиль», «Лариса Александровна, у вас и тату есть?! Ого», «Просто богиня, ножки огонь», «Что не платье, то-шедевр», «Какие изящные щиколотки! Еще и тату есть», — стали писать подписчики.