«Вот это ноги от ушей»: Севастьянова в платье бэби-долл с юбкой плиссе свела с ума поклонников

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она много лет посвятила спорту. Гимнастка выступала на спортивных соревнованиях. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Теперь Каролина снимается для телевизионных шоу. Недавно она снова участвовала в шоу «Звезды в Африке».
На этот раз Каролина вернулась в Москву. Большую часть времени в этом году она провела в Монако. Спортсменка часто красовалась в бикини на пляже. Также она наряжается в женственные наряды, когда идет в ресторан или театр.
На этот раз Севастьянова покрасовалась в бархатном мини-платье с белой юбкой плиссе. Она подчеркнула свое декольте и тонкую талию. Но поклонники еще больше поразились тому, какие у нее длинные ноги. Спортсменка в лодочках стояла в зале, демонстрируя идеальную фигуру.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники сравнили Каролину с куклой. Многие одарили ее комплиментами. «Красота нереальная», «Потрясающие фотографии», «А такая фигура бывает вообще?», «Вот это ноги от ушей», «Такие вмиг покоряют парней», «Одарила же природа красотой», «Платье шикарное! Но фигура — огонь», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды