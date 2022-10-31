«Вот это ноги от ушей»: Севастьянова в платье бэби-долл с юбкой плиссе свела с ума поклонников

На этот раз Севастьянова покрасовалась в бархатном мини-платье с белой юбкой плиссе. Она подчеркнула свое декольте и тонкую талию. Но поклонники еще больше поразились тому, какие у нее длинные ноги. Спортсменка в лодочках стояла в зале, демонстрируя идеальную фигуру.

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