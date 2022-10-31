«Сидеть на двух стульях уже не получится»: Алибасов-младший высказался о ситуации с Собчак

Уехав из России, журналистка Ксения Собчак вызвала неоднозначную реакцию в обществе, в том числе среди знаменитых людей. Многие не поняли, почему она решилась на этот шаг, ведь по делу о вымогательстве Ксения не является подозреваемой.

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов – младший, поделился с Teleprogramma.pro своим мнением по этому поводу.

«Сейчас те времена, когда сидеть на двух стульях уже не получится. Можно долго гадать о причинах, по которым Ксения Анатольевна уехала. Может быть, ее обеляют для того, чтобы в оппозиции остался хоть один прокремлевский специалист. Лучшая маскировка здесь — это показать, что ты уехал, уехал — значит, ты точно не прокремлевский. Можно думать так, а может быть, она действительно решила усидеть на двух стульях и ей дали понять, что она должна выбрать — «за» или «против». Если ты рот открыл, то ты обязан выбрать»,

— считает Бари-младший.

По его словам, раньше можно было строить мостики между одними и другими («как в семье, где двое ссорятся, а третий говорит: «давайте чайку попьем и отвлечемся»), но сейчас так делать нельзя.

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