«В детском ей неинтересно»: Кристина Асмус похвасталась стильной дочкой

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» Кристина Асмус записала свежий ролик с участием восьмилетней дочери Анастасии. Девочка демонстрировала новый лук.
Кристина не первый раз публикует таланты наследницы. Ранее знаменитость рассказывала о кулинарных шедеврах Насти. А теперь выяснилось, у дочери Асмус и Харламова есть чувство стиля. Именно поэтому Насте скучно ходить по детскому отделу одежды. Она предпочитает искать интересные аксессуары в женском отделе.
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«Пошли с Настей в магазин, в детском ей неинтересно. Зашла в женский отдел, купила себе аксессуары и попросила это видео записать», — заявила Асмус.
Кристина Асмус была удивлена выбором дочери. Она не думала, что в восемь лет у Насти будет свое представление о модной одежде.