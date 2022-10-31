«В детском ей неинтересно»: Кристина Асмус похвасталась стильной дочкой

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» Кристина Асмус записала свежий ролик с участием восьмилетней дочери Анастасии. Девочка демонстрировала новый лук.

Кристина не первый раз публикует таланты наследницы. Ранее знаменитость рассказывала о кулинарных шедеврах Насти. А теперь выяснилось, у дочери Асмус и Харламова есть чувство стиля. Именно поэтому Насте скучно ходить по детскому отделу одежды. Она предпочитает искать интересные аксессуары в женском отделе.

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