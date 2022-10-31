«Какой налив!»: Кети Топурия в платье-бюстье с корсетом сразила поклонников фигурой «восьмеркой»

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она смогла покорить публику своим необычным тембром голоса. Певица регулярно выступает, выбирая вечерние платья для таких случаев. В обычной жизни свои луки она также продумывает до мелочей. После вторых родов звезда быстро вернулась в форму.
В последнее время Кети успевает уделять время дочке Оливии и сыну Адаму, которому всего полтора года. В соцсетях певица часто делится домашними кадрами. Но этой осенью она также активно дает концерты.
Накануне Топурия блистала на сцене. Она отметилась на публике в атласном платье-бюстье голубого цвета. Певица смогла подчеркнуть талию благодаря корсету. Также она блеснула весьма пышным декольте. Артистка похвасталась идеальной фигурой «восьмеркой».
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Кети. Многие посчитали, что ее формы стали более округлыми. «Неповторимая красавица», «Такой образ классный! И скромный, и эффектный», «Ой, а откуда такое декольте?», «Богиня», «Не беременна снова?», «Какая-то загадочная», «Какой налив! Грудь поспела», — стали писать подписчики.