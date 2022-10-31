«Какой налив!»: Кети Топурия в платье-бюстье с корсетом сразила поклонников фигурой «восьмеркой»

Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Солистка группы «А’Студио» удивила поклонников преобразившимися формами.

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она смогла покорить публику своим необычным тембром голоса. Певица регулярно выступает, выбирая вечерние платья для таких случаев. В обычной жизни свои луки она также продумывает до мелочей. После вторых родов звезда быстро вернулась в форму.

В последнее время Кети успевает уделять время дочке Оливии и сыну Адаму, которому всего полтора года. В соцсетях певица часто делится домашними кадрами. Но этой осенью она также активно дает концерты. 

Накануне Топурия блистала на сцене. Она отметилась на публике в атласном платье-бюстье голубого цвета. Певица смогла подчеркнуть талию благодаря корсету. Также она блеснула весьма пышным декольте. Артистка похвасталась идеальной фигурой «восьмеркой». 

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Поклонники были сражены тем, как выглядит Кети. Многие посчитали, что ее формы стали более округлыми. «Неповторимая красавица», «Такой образ классный! И скромный, и эффектный», «Ой, а откуда такое декольте?», «Богиня», «Не беременна снова?», «Какая-то загадочная», «Какой налив! Грудь поспела», — стали писать подписчики.

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