«Какой налив!»: Кети Топурия в платье-бюстье с корсетом сразила поклонников фигурой «восьмеркой»

Накануне Топурия блистала на сцене. Она отметилась на публике в атласном платье-бюстье голубого цвета. Певица смогла подчеркнуть талию благодаря корсету. Также она блеснула весьма пышным декольте. Артистка похвасталась идеальной фигурой «восьмеркой».

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