Раздел на льду: как Милохин повел себя с Медведевой на своих последних съемках в шоу «Ледниковый период»

Даня Милохин является известным блогером. Он уже давно смог покорить публику. Хоть Даня и вырос в детском доме, он теперь звезда. С ним записал трек Николай Басков, а Андрей Малахов не раз приглашал его в свои передачи. Также у него появились новые фанаты, когда он принял участие в шоу «Ледниковый период».
Недавно Милохин снова стал участником ледового шоу. Его партнершей осталась Евгения Медведева. С первых съемок они стали получать высокие оценки. Но на днях блогер объявил, что покидает проект. Он заявил, что сильно устал и не хочет дальше продолжать борьбу.
Но 18 октября Даня успел сняться в очередном прокате перед тем, как уехал в Дубай. Звездный тандем представил озорной и веселый номер, который покорил жюри. Блогер по сценарию раздел свою партнершу. Он снял с нее пальто и очки, оставив в разноцветном платье, и поцеловал вице-чемпионку Олимпиады-2018.
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Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото: Даниил Опарин / А теперь внимание!
Отмечается, что жюри отметили небывалый рост Милохина, пишет сайт «А теперь внимание!». Поклонники гадают, почему он уехал и бросил Медведеву. Одни решили, что блогеру стало скучно, другие уверены, что у него есть чувства к партнерше, поэтому он решил от нее отдалиться. А ранее Даня признавался, что собирается в США. Напомним, что теперь он обязан выплатить баснословный штраф Первому каналу.
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото: Даниил Опарин / А теперь внимание!