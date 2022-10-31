Раздел на льду: как Милохин повел себя с Медведевой на своих последних съемках в шоу «Ледниковый период»

Но 18 октября Даня успел сняться в очередном прокате перед тем, как уехал в Дубай. Звездный тандем представил озорной и веселый номер, который покорил жюри. Блогер по сценарию раздел свою партнершу. Он снял с нее пальто и очки, оставив в разноцветном платье, и поцеловал вице-чемпионку Олимпиады-2018.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».