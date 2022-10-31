Дошло до клаустрофобии: Анна Семенович рассказала, как разрывалась между проектами «Аватар» и «Маска.Танцы»

Певица и актриса Анна Семенович установила личный рекорд, приняв участие сразу в двух топовых телевизионных шоу: «Аватар» на НТВ и «Маска.Танцы» на СТС. Она снималась в обоих проектах одновременно, в результате чего практически на два месяца выпала из привычной жизни и буквально жила на съемочных площадках.
Анна вспоминает, что бывали дни, когда рано утром она торопилась на студию — записать трек для «Аватара», днем прибегала на репетицию «Маски», а вечером мчалась на другой конец города уже на съемки «Аватара».
Еще до начала шоу «Аватар» участие в нем Семенович оказалось на грани срыва. Артистка в третий раз ухитрилась подхватить ковид, но, как истинный боец, соблюдая все меры безопасности, она приезжала работать на студию. Именно из-за болезни она в итоге появилась в проекте на несколько недель позже, и ее старания окупились сполна: разгадать хозяйку аватара Снежной Королевы не удалось ни одному члену жюри, включая заклятую подругу Иду Галич.
«Я очень рада, что смогла удивить и запутать зрителей и жюри «Аватара». Кого только они не слышали в моей Снежной Королеве, а вот меня даже ни разу не назвали в обсуждениях. Спасибо очень классной команде музыкальных продюсеров проекта, которые распознали и открыли во мне роскошные грудные вокальные реестры. Даже я сама не догадывалась, что могу так менять голос и круто петь в этом диапазоне. Потрясающий опыт, который заставил меня даже задуматься о подборе нового репертуара. Может быть, стоит обратить свое внимание в сторону шансона… кто знает. Но самое главное, что я смогла сделать и показать на «Аватаре», — это развеять миф о том, что девочки из девичьих коллективов не умеют петь. Теперь все знают, что это не так. И версии жюри, в которых они слышали и называли в моем аватаре очень сильных вокалисток, тому доказательство»,
— рассказала Анна Семенович.
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Анна Семенович на шоу «Аватар». Фото: соцсети
Со свои аватаром Снежной Королевы Анна вошла в полную гармонию и взаимодействие, а вот с образом Гадюки на шоу «Маска.Танцы» пришлось «договариваться».
«Это очень сложно физически — танцевать фактически в огромной ростовой кукле. Оказалось, что у меня даже есть признаки клаустрофобии, я несколько раз буквально начинала задыхаться в своей маске и испытывать панические атаки. А при этом же еще и надо было танцевать… Просила создателей сделать мне дополнительные прорези для воздуха. Но это оказалось технологически невозможно. Приходилось забегать за кулисы, снимать с себя голову Гадюки, дышать минуту и возвращаться на сцену. Но в итоге мы с моей змейкой подружились. Жалко, что довольно рано покинули проект. Но если за «Аватаром» мне спрятаться удалось, то в «Маске.Танцы» скрыть природную пластику, харизму и форму удалось ненадолго»,
— призналась Семенович.
Семенович и ее Гадюка на проекте «Маска.Танцы». Фото: соцсети