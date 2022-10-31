«Мне было стыдно»: модель из Москвы откликнулась на призыв Аланы Мамаевой и рассказала о домогательствах со стороны пластического хирурга

В рядах жертв «звездного» пластического хирурга, который якобы приставал к своим пациенткам, а некоторых даже насиловал, пользуясь их беззащитным состоянием, пополнение. После того, как модель и популярный блогер Алана Мамаева решила разоблачить этого человека и начала собирать свидетельства пострадавших, еще одна девушка согласилась открыто поведать свою историю на странице в социальной сети.
По словам Александры, модели из Москвы и молодой мамы, все случилось в 2018 году, когда она решила сделать операцию по увеличению груди, так как ее бюст потерял былую красоту после рождения ребенка и года грудного вскармливания.
Поверив рекламе в Интернете, она записалась на операцию в клинику на ул. Мясницкая в Москве. Ее попросили приехать вечером, так как «фирменным стилем врача, помимо бесшовной техники, были операции в ночь».
«Когда я пришла в себя после операции, была глубокая ночь, вокруг было темно, а врач сидел на моей кровати в обыкновенном джемпере, а не в белом халате и что-то делал своими руками у меня ниже пояса», - вспоминает девушка.
Она плохо себя чувствовала после наркоза, но понимала, что происходит нечто ужасное. Когда врач начал спрашивать, приятно ли ей, она поняла, что дела плохи.
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Пациентка хирурга рассказала о том, как чувствовала себя после пережитого. Фото: соцсети
Модель напомнила, что все происходило глубокой ночью и в палате находились только она и этот доктор.
«Помню, как резко схватила телефон и позвонила домой, рассказала без прикрас все, что произошло, врач выскочил из комнаты, а я провалилась в глубокий сон».
Наутро и врач, и его ассистентка уверяли Сашу, что все, о чем она помнит - всего лишь плод ее фантазии.
«Тогда я ничего не сделала, не предприняла никаких действий, кроме звонка домой, который скорее всего и предотвратил более страшное развитие событий. Мне было стыдно практически за все: за то, что врач приставал, за то, что кто-то может узнать, за то, что сделала грудь, за то, что не постояла за себя»,- призналась она.
Напомним, многие девушки за последние несколько недель рассказывали Алане Мамаевой о том, как известный пластический хирург к ним приставал. Некоторым, по рассказам, даже пришлось заняться с ним сексом, как как их сознание было спутанным после наркоза. Впрочем, большинство пострадавших делают эти заявления на условиях анонимности, ведь их мучает чувство стыда и страха, что обо всем узнают друзья и родственники.
«Чем труднее случай, тем страшнее говорить о нем открыто. Все что делает Алана - это правда! Она помогает. Спасибо ей за то, что она с нами. Между собой мы поддерживаем друг друга, потому что это все довольно страшно»,- написала Александра, общаясь с теми, кто отреагировал на ее пост.
Сам доктор утверждает, что все это ложь и его просто «заказали» с целью разрушить его карьеру.