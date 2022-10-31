«Мне было стыдно»: модель из Москвы откликнулась на призыв Аланы Мамаевой и рассказала о домогательствах со стороны пластического хирурга

В рядах жертв «звездного» пластического хирурга, который якобы приставал к своим пациенткам, а некоторых даже насиловал, пользуясь их беззащитным состоянием, пополнение. После того, как модель и популярный блогер Алана Мамаева решила разоблачить этого человека и начала собирать свидетельства пострадавших, еще одна девушка согласилась открыто поведать свою историю на странице в социальной сети.

По словам Александры, модели из Москвы и молодой мамы, все случилось в 2018 году, когда она решила сделать операцию по увеличению груди, так как ее бюст потерял былую красоту после рождения ребенка и года грудного вскармливания.

Поверив рекламе в Интернете, она записалась на операцию в клинику на ул. Мясницкая в Москве. Ее попросили приехать вечером, так как «фирменным стилем врача, помимо бесшовной техники, были операции в ночь».

«Когда я пришла в себя после операции, была глубокая ночь, вокруг было темно, а врач сидел на моей кровати в обыкновенном джемпере, а не в белом халате и что-то делал своими руками у меня ниже пояса», - вспоминает девушка.

Она плохо себя чувствовала после наркоза, но понимала, что происходит нечто ужасное. Когда врач начал спрашивать, приятно ли ей, она поняла, что дела плохи.

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