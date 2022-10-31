Гроссмейстер Анатолий Карпов находится в коме после ЧП возле Госдумы

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в настоящее время находится в отделении нейрореанимации одной из клиник Москвы. Анатолий Евгеньевич получил тяжелые травмы в результате падения и был введен в искусственную кому.
Сообщается, что 71-летний гроссмейстер неудачно упал в Георгиевском переулке, что рядом со зданием Государственной думы. Когда его увозила скорая, он был без сознания.
Обследование выявило у него закрытую черепно-мозговую травму с субарахноидальным кровоизлиянием, а также перелом левой бедренной кости. Анализы также говорят о том, что в момент падения мужчина был пьян.
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Как передает Telegram-канал Mash со ссылкой на дочку гроссмейстера Софью, появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы имевшем месте нападения на Карпова не соответствуют действительности — на самом деле это был банальный несчастный случай.