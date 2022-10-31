«Ой, а живот — идеальный!»: Агата Муцениеце в тугих лосинах показала свои упругие формы на камеру

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она может похвастаться тем, что снялась в сериале «Закрытая школа». Также актриса продолжает сниматься в новых проектах. Она не скрывает, что восемь лет прожила в браке с Павлом Прилучным. После развода дети — Мия и Тимофей — остались жить с мамой.
Если Прилучный недавно женился на новой избраннице Зепюр Брутян, Муцениеце пока не строит личную жизнь. При этом она стала чаще посещать вечеринки и появляться на красных дорожках. Актриса также смогла обновить гардероб, чтобы выглядеть женственнее. Она не перестает работать над собой.
Утром 31 октября Агата отправилась на пробежку. Она покрасовалась у зеркала в топе и тугих принтованных лосинах. Актриса была без макияжа. Она обнажила свой подтянутый пресс. Муцениеце подразнила изящными формами. Она отправилась на пробежку, несмотря на то, что выпало много снега в Москве.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Муцениеце. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы красотка», «Просто восхищаете», «Животик просто идеальный», «Ой, а живот — идеальный!», «Какая у вас точеная фигурка», «Агата, вы стали еще краше», «Такая вы сногсшибательная», — стали писать подписчики.