«Ой, а живот — идеальный!»: Агата Муцениеце в тугих лосинах показала свои упругие формы на камеру

Утром 31 октября Агата отправилась на пробежку. Она покрасовалась у зеркала в топе и тугих принтованных лосинах. Актриса была без макияжа. Она обнажила свой подтянутый пресс. Муцениеце подразнила изящными формами. Она отправилась на пробежку, несмотря на то, что выпало много снега в Москве.

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