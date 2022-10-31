Стильная на зависть всем: Нетребко в струящемся канареечном платье и с сумкой Gucci отметилась на улицах Мадрида

Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Оперная дива после выступления вышла на прогулку. Она щегольнула в вечернем образе, красивая и счастливая.

Анна Нетребко регулярно дает гастроли, а вот живет артистка в Вене, где у нее есть квартира. Но обычно оперная дива большую часть времени путешествует и дает концерты. Она славится своим чувством стиля. В 51 год звезда не перестает удивлять поклонников. 

Примечательно, что Анна недавно приехала в Испанию. Она успевает не только выступать, но и проводить время с друзьями в музеях, исторических местах. Каждый раз певица демонстрирует новые луки. На днях она отметилась в мини-юбке и ботильонах на шпильке.

На этот раз Анна выступила в Мадриде. После концерта она отправилась гулять по городу. Певица была облачена в струящееся платье макси Lisa Perry канареечного цвета. Лук дополнили принтованная сумка Gucci и черный жакет Dolce & Gabbana. Артистка покрасовалась в ярком наряде на улице. 

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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

«Что может испортить настроение после прекрасного спектакля и большого успеха? — стоящие на дороге мусорные баки? — Да ни за что!» — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами.

«Сочетание черного с желтым полный шикардос», «Офигительная в желтом платьице хочет испортить настроение миллионам россиянам», «Даже баки, не смотрятся плохо, возле такой красивой Аннушки», «Фантастика! Образ ошеломляющий! Успех на сцене оглушительный!» — стали писать подписчики.

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