Стильная на зависть всем: Нетребко в струящемся канареечном платье и с сумкой Gucci отметилась на улицах Мадрида

На этот раз Анна выступила в Мадриде. После концерта она отправилась гулять по городу. Певица была облачена в струящееся платье макси Lisa Perry канареечного цвета. Лук дополнили принтованная сумка Gucci и черный жакет Dolce & Gabbana. Артистка покрасовалась в ярком наряде на улице.

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