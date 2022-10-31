«Я лежу в аппарате МРТ, делаю снимки мозга»: Шепелев - о том, как ему самому едва не поставили диагноз Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев не на шутку испугал своих подписчиков в соцсети, рассказав печальную историю о том, как однажды неопытные врачи одной из клиник сделали ему МРТ головного мозга и своим поведением дали пациенту понять, что видят там нечто, чего там быть не должно.
По словам Шепелева, сама процедура МРТ была долгой и эмоционально мучительной. Но самое страшное началось после ее окончания.
«Открываю глаза и не понимаю, что происходит - меня окружают люди в белых халатах, их много, лица встревожены, ни одной улыбки, все смотрят на меня.
Я еще в наушниках и не могу разобрать их слова. Вообще-то их всех не должно быть здесь. Что-то не так. Что случилось? «Вы только не волнуйтесь!» - затягивает один. «Нас срочно вызвали посмотреть ваш анализ», - подхватывает другой. Мне действительно становится страшно.
Спустя чуть больше часа давящего, жуткого ожидания выяснилось - тревога оказалось ложной, «извините, нам показалось…». Наверное, в тот день я и начал седеть», - рассказал Дмитрий.
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Далее стало понятно, что все эти воспоминания были вступлением, которое Шепелев решил написать, чтобы разрекламировать клинику, куда приезжает на ежегодные обследования.
«Дмитрий, вы умеете делать рекламу! У вас многие подписчики сами чуть не поседели, читая начало этого поста», - написал кто-то из комментаторов.
Напомним, что бывшая девушка Шепелева и мать его старшего сына Платона Жанна Фриске в 2015 году скончалась после продолжительной борьбы с глиобластомой - наиболее агрессивным видом опухоли мозга.
Маленькому Платону на момент смерти его мамы было всего два года.