У мамы на ручках: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла на видео утренние нежности с одним из сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, хоть и жалуется на сложности с сыновьями-близнецами и постоянные недосыпы, но все равно чувствует себя счастливой мамочкой.

У Юлии Ефременковой хватает сил и терпения возиться с малышами. В микроблоге она поделилась видео, которым запечатлела, как уговаривает одного из близнецов попить водички.

Судя по всему, все происходит утром. Юлия Ефременкова, закутанная в полотенце и в патчах под глазами, держит на руках малыша и дает ему бутылочку с водой.

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