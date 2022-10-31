У мамы на ручках: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла на видео утренние нежности с одним из сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, хоть и жалуется на сложности с сыновьями-близнецами и постоянные недосыпы, но все равно чувствует себя счастливой мамочкой.
У Юлии Ефременковой хватает сил и терпения возиться с малышами. В микроблоге она поделилась видео, которым запечатлела, как уговаривает одного из близнецов попить водички.
Судя по всему, все происходит утром. Юлия Ефременкова, закутанная в полотенце и в патчах под глазами, держит на руках малыша и дает ему бутылочку с водой.
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«Еще одна проблема, с которой мы столкнулись. Наши дети не хотят пить воду. Я, конечно, понимаю, в кого они», — поделилась Юлия Ефременкова.
Молодая мама призналась, что и сама не любит пить простую воду. Ей не нравится вкус. Так что, сыновей Ефременкова, с одной стороны, понимает. А с другой, все равно будет настаивать пить воду, потому что она полезна.
В кадре Юлия Ефременкова воркует с сыном, уговаривая его выпить хотя бы чуть-чуть. Малыш сопротивляется, пытается плакать, но потом замолкает.
«Давай хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко, сладенький. Водичку надо пить хотя бы по чуть-чуть. Хотя бы по глоточку. Вот так. Давай скорей, скорей. Моя умничка», — говорила Юлия Ефременкова.