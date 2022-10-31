«Ваше величество»: Филипп Киркоров отвесил публичную шутку в адрес уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Поп-король Филипп Киркоров не смог удержаться от воспоминаний о бывшей жене во время выступления.

Известный исполнитель Филипп Киркоров накануне принял участие в юбилейном концерте в Санкт-Петербурге.

Праздник был посвящен 55-летию  БКЗ «Октябрьский», на сцене которого в разные годы выступали практически все отечественные звезды шоу-бизнеса.

Выйдя к поклонникам, Филипп Киркоров предался воспоминаниям о бывшей жене Алле Пугачевой и признался в любви своей второй маме - директору БКЗ Эмме Лавринович.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Поп-король вспомнил, как много лет назад в этом самом зале он исполнял песню «Я поднимаю свой бокал» для Аллы Пугачевой, которая слушала его, сидя на балконе. Говоря об этом, Филипп Киркоров отпустил шутку в адрес Примадонны, уехавшей в Израиль.

«Конечно же, мне очень дорога эта песня и я с большим удовольствием сегодня повторю ее, как когда-то, почти четверть века назад, только с нами была еще одна дама на балконе. Но вы, Эмма Васильевна все еще здесь. Так что балкончик хранит эти воспоминания, как в тот замечательный весенний вечер. А вы все также невероятно прекрасны, ваше величество», - сказал Филипп Киркоров.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  