«Ваше величество»: Филипп Киркоров отвесил публичную шутку в адрес уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой

Поп-король вспомнил, как много лет назад в этом самом зале он исполнял песню «Я поднимаю свой бокал» для Аллы Пугачевой, которая слушала его, сидя на балконе. Говоря об этом, Филипп Киркоров отпустил шутку в адрес Примадонны, уехавшей в Израиль.

«Конечно же, мне очень дорога эта песня и я с большим удовольствием сегодня повторю ее, как когда-то, почти четверть века назад, только с нами была еще одна дама на балконе. Но вы, Эмма Васильевна все еще здесь. Так что балкончик хранит эти воспоминания, как в тот замечательный весенний вечер. А вы все также невероятно прекрасны, ваше величество», - сказал Филипп Киркоров.