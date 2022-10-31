«Нет никакой «тусовочки». Перед законом все равны»: избранность Собчак преувеличена, заверил Худяков

Роман Худяков обратился к Ксении Собчак в своих соцсетях. Он призвал ведущую немедленно вернуться в Россию и начать давать показания.

Только так она сможет вернуть себе имя и репутацию. Побег же свидетельствует о страхе, который может подтверждать причастность к делам, в которых фигурирует светская львица.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сейчас некоторые пользователи Сети заговорили о том, что Ксения Собчак имеет некоторое отношение к «верхам», которые помогают ей, дескать она относится к тусовке некой элиты, которая и спасает ее постоянно от проблем.

Роман Худяков заверил, что это не так и Ксения Собчак предстанет перед законом на общих основаниях.