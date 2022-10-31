В таком виде и на беговой дорожке? Бузова в коротеньком халатике и полотенце на голове покрасовалась в спортзале

Поющая телеведущая Ольга Бузова умеет удивлять публику. Каждый ее выход в свет становится событием, благодаря смелым образам, которые Ольга Бузова демонстрирует.
На этот раз звезда удивила фанатов во время тренировки в спортзале. Ольга Бузова засветилась на беговой дорожке в весьма нетривиальном для занятий фитнесом наряде.
Ольга Бузова поделилась видео, на котором запечатлена в спортзале, только что вставшей с кровати. Ольга Бузова смело шла по беговой дорожке в черном шелковом халатике, с полотенцем на голове и патчами под глазами.
В руках теледива держала стакан апельсинового сока.
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Эта картинка тут же сменялась другой. И Ольга Бузова уже в спортивной одежде представала на тренажере, прокачивая мышцы спины.
Как оказалось, замысел у видео был глобальный — показать Ольгу Бузову, какой она является и ту, какой она хочет себя видеть.
«Я всегда ставлю 2 будильника: один — для человека, которым я хочу быть, а другой — для человека, которым я являюсь». Мчу на спорт, а какое место он занимает у вас в жизни?» — поинтересовалась под видео Ольга Бузова у поклонников.