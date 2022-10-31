Тимати проиграл суд против друга и партнеров по бургерным: не нашел деньги и заподозрил неладное

Рэпер Тимати имеет лишь 17% в бизнесе ООО «Блэк Стар Фудс», который народ знает, как сеть бургерных Black Star Burger. В последнее время артисту стало часто казаться, что его друг Павел Курьянов и другие партнеры проводят деньги компании мимо него, и он не получает нужную прибыль.

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Тимати не досчитался неких документов и подал в арбитражный суд на общество заявление с предложением разобраться — имеют ли место махинации в их деятельности. Однако в инстанции ему отказали в удовлетворении искового заявления.