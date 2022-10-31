«С нашими песнями становятся сильнее»: Агитбригады «Русского Радио» продолжают концерты

30 ноября в поселке Калининец, где расположен мобилизационный пункт, состоялся концерт Агитбригады «Русского Радио». Музыкальный патриотический марафон, взявший старт 20 октября в Севастополе, продолжает шагать по стране. Звезды дают живые концерты для бойцов, вдохновляя и поддерживая их, напоминая, что с ними — вся страна. На этот раз зрители смогли посмотреть выступления группы «Земляне», ВладиМира, Burito и Лизы Долженковой. Обмен энергетикой получился взаимным: и зрители, и артисты получили множество теплых эмоций.

«Нас встретили очень тепло и отзывчиво. Единение с публикой происходит с первой песни. Такие концерты — это необходимость! Когда мне предложили принять участие в Агитбригаде, я, не раздумывая, согласился. Я хочу передать военнослужащим вместе со своими песнями свою любовь, благодарность и поклон за исполнение воинского долга», — признался Burito.

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Такие концерты обязательно будут продолжаться и в дальнейшем.