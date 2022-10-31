Замашки рыцаря? Прилучный одарил молодую Брутян шикарным букетом роз в знак любви

Павел Прилучный всеми силами старается показать, что свадьба романтике не помеха. Так, «мажор» без повода подарил возлюбленной шикарный букет роз. Зепюр Брутян тут же сфотографировалась с цветами и поделилась снимком в своем микроблоге. Словно говоря: «Какого мужа отхватила».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

А поклонники Павла Прилучного в очередной раз пожалели Агату Муцениеце. Так, фанаты считают, что бывшей жене «мажора» едва ли приятно смотреть на эту идиллию. Ведь свой брак с Пашей им спасти не удалось даже ради общих детей: сына Тимофея и дочки Мии. Теперь же «мажор» задаривает цветами красавицу Брутян.