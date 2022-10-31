Замашки рыцаря? Прилучный одарил молодую Брутян шикарным букетом роз в знак любви

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: личный архив

«Мажор» балует новобрачную, устраивая для нее романтические вечера.

Павел Прилучный всеми силами старается показать, что свадьба романтике не помеха. Так, «мажор» без повода подарил возлюбленной шикарный букет роз. Зепюр Брутян тут же сфотографировалась с цветами и поделилась снимком в своем микроблоге. Словно говоря: «Какого мужа отхватила».

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А поклонники Павла Прилучного в очередной раз пожалели Агату Муцениеце. Так, фанаты считают, что бывшей жене «мажора» едва ли приятно смотреть на эту идиллию. Ведь свой брак с Пашей им спасти не удалось даже ради общих детей: сына Тимофея и дочки Мии. Теперь же «мажор» задаривает цветами красавицу Брутян.

Зепюр Брутян с букетом роз. Фото: личный архив

«Какие красивые розочки!», «Может дарил бы цветы Агате, та бы и не развелась», «Милая! Очень нежно», «Каково Агате смотреть, как другую балуют», «Быстро поженилась! Вот и конфетно-букетный период», «Влюбился Пашка?» — писали фолловеры.

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