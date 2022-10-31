Какое наследство Королева-мать оставила правнукам и почему Гарри ничего не получил

Мать Ее Величества Елизаветы II Елизавета Боуз-Лайон умерла в 2022 году, когда ей был 101 год. По некоторым данным, ее наследство насчитывало почти 100 миллионов долларов. И все эти деньги достались родственникам, но не всем.

Королевский биограф Анджела Левин считает, что Королева-мать не любила Гарри. Если Уильяма она часто приглашала на чаепития, то Гарри ни разу не удостоился такой чести.