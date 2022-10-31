Какое наследство Королева-мать оставила правнукам и почему Гарри ничего не получил

Мать Ее Величества Елизаветы II Елизавета Боуз-Лайон умерла в 2022 году, когда ей был 101 год. По некоторым данным, ее наследство насчитывало почти 100 миллионов долларов. И все эти деньги достались родственникам, но не всем.
Королевский биограф Анджела Левин считает, что Королева-мать не любила Гарри. Если Уильяма она часто приглашала на чаепития, то Гарри ни разу не удостоился такой чести.
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«Королева-мать всегда следила за тем, чтобы принц Уильям сидел рядом с ней на видном месте. Где сидит Гарри, ее не волновало», — рассказывает писатель Ричард Кей.
Когда дело дошло до наследства, то оказалось, что почти все свое состояние Елизавета Боуз-Лайон завещала Уильяму и Чарльзу — как наследникам престола. Гарри же не досталось ни цента, пишет Forbes.