Какое наследство Королева-мать оставила правнукам и почему Гарри ничего не получил

Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Стали известны подробности из личной жизни британских королевичей.

Мать Ее Величества Елизаветы II Елизавета Боуз-Лайон умерла в 2022 году, когда ей был 101 год. По некоторым данным, ее наследство насчитывало почти 100 миллионов долларов. И все эти деньги достались родственникам, но не всем.

Королевский биограф Анджела Левин считает, что Королева-мать не любила Гарри. Если Уильяма она часто приглашала на чаепития, то Гарри ни разу не удостоился такой чести.

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«Королева-мать всегда следила за тем, чтобы принц Уильям сидел рядом с ней на видном месте. Где сидит Гарри, ее не волновало», — рассказывает писатель Ричард Кей.

Когда дело дошло до наследства, то оказалось, что почти все свое состояние Елизавета Боуз-Лайон завещала Уильяму и Чарльзу — как наследникам престола. Гарри же не досталось ни цента, пишет Forbes.

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