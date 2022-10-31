«Я никого не обманула»: Светлана Пермякова пролила свет на тайную свадьбу

50-летняя звезда сериалов Светлана Пермякова некоторое время назад ошарашила общественность, представ в микроблоге в наряде невесты.
Актриса признавалась, что сбылась ее мечта - покрасоваться в белом платье и фате.
Позже выяснилось, что это вовсе не свадьба Пермяковой, а съемки сериала «На Рубле без рубля», которые проходили в Минске.
Светлана Пермякова дала понять, что к ней вопросов быть не должно, ведь она никаких объявлений о торжестве не делала, а всего лишь щегольнула в свадебном наряде.
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«Я же не говорила там, что замуж выхожу, понимаете!? Вот этот самое главное: я никого не обманула, это называется – «я сам обманываться рад». Каждый просто пожелал мне счастья, а я всем только благодарна за то, что они мне так пожелали, а я порадовалась вот этому состоянию: ребята, я дожила до этого платье, вот, видите, оно на мне», - рассказала Светлана Пермякова.
Актриса к тому же напомнила, что она и ее киношный жених Роман Попов - люди несвободные. Он многодетный папа и счастлив в браке. А у Светланы Пермяковой все хорошо с ее гражданским мужем и отцом дочери Вари Максимом Скрябиным.
По материалам kp.ru