«Я никого не обманула»: Светлана Пермякова пролила свет на тайную свадьбу

50-летняя звезда сериалов Светлана Пермякова некоторое время назад ошарашила общественность, представ в микроблоге в наряде невесты.

Актриса признавалась, что сбылась ее мечта - покрасоваться в белом платье и фате.

Позже выяснилось, что это вовсе не свадьба Пермяковой, а съемки сериала «На Рубле без рубля», которые проходили в Минске.

Светлана Пермякова дала понять, что к ней вопросов быть не должно, ведь она никаких объявлений о торжестве не делала, а всего лишь щегольнула в свадебном наряде.

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