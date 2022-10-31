«Убил сожитель»: в калужской деревне не верят в виновность Большовой в смертельном ДТП

Жители калужской деревни рассказали о печальной судьбе Олеси Борисенко, которую насмерть сбила актриса Анна Большова. Женщина, как выяснилось, жила с мужчиной, который ее постоянно избивал.

Житель калужской деревни Грачевка Максим Федорин утверждает, что Олеся могла уже мертвой лежать на обочине. Возможно, Большова просто на нее наехала, не заметив.

«На месте убийства мой знакомый ехал из Москвы. Все это на обочине было. От Олеси болотом сильно пахло. Скорее всего, в болотистой местности он ее убивал. Такое ощущение, что бутылку водки на нее вылили.

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