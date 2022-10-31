Панайотов ушел от Лепса: подробности расставания

В последние годы продюсером известного певца Александра Панайотова был Григорий Лепс. Но теперь стало известно, что артист ушел от Лепса. Оказалось — просто закончился срок действия пятилетнего контракта, и продлевать его никто не намерен. Как объяснил Панайотов, разрыв произошел безболезненно, никто ни на кого не обиделся.

«У нас с Григорием остались замечательные отношения. Гришино плечо всегда рядом со мной. Я уверен: он обязательно поможет, я к нему обращусь. Мы с ним дружим: партнеры на всю жизнь», — признался Александр.

Место продюсера теперь заняла супруга Александра Панайотова: Екатерина взяла на себя все обязанности по организации творчества мужа. Конечно, артист сильно устает, но он нашел способ для быстрого восстановления.

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