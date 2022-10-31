Нянечка помогала: жена Петросяна похвасталась, какую поделку из листьев смастерил ее сын Ваган

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: соцсети

Маленький сынишка юмориста растет очень творческим.

Татьяна Брухунова в восторге от того, какие замечательные поделки вместе со своей нянечкой делает ее сынишка Ваган. Мальчик растет очень творческим, а усидчивости и старательности ему не занимать. Говоря об успехах сына, жена 77-летнего Евгения Петросяна похвасталась одной из его поделок. 

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Так, вместе с нянечкой Вагаша сделать розы из опавших листьев. Получился наикрасивейший осенний букет, который Татьяна Брухунова поставила в вазу.

Вот такой букет Вагаша подарил своей маме. Фото: соцсети

«Ваган с няней делают такие поделки из осенних листиков!» — похвасталась Брухунова.

Ранее жена юмориста дала понять, что рождение сына стало для нее самым важным подарком, который она получала от Евгения Петросяна.

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