Елена Проклова попала в ДТП с участием ребенка

Актриса Елена Проклова рассказала в программе «Звезды сошлись», как недавно попала в ДТП с участием ребенка.

«Мы подъезжали к светофору на пресечении Садового кольца и Цветного бульвара. И тут мальчик на самокате врезается в нашу машину. Я в окно вижу, что он падает. Ровно через секунду он подскочил, схватил свой самокат и умчался во дворы», — рассказала артистка.

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Актриса призналась, что ей до сих пор снится этот мальчик. Но найти его уже не удалось.