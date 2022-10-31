Елена Проклова попала в ДТП с участием ребенка

Актриса Елена Проклова рассказала в программе «Звезды сошлись», как недавно попала в ДТП с участием ребенка.
«Мы подъезжали к светофору на пресечении Садового кольца и Цветного бульвара. И тут мальчик на самокате врезается в нашу машину. Я в окно вижу, что он падает. Ровно через секунду он подскочил, схватил свой самокат и умчался во дворы», — рассказала артистка.
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Актриса призналась, что ей до сих пор снится этот мальчик. Но найти его уже не удалось.