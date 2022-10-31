Неожиданные слезы Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров, выступая в Большом Октябрьском зале Санкт-Петербурга, неожиданно не смог сдержать слез. Народный артист РФ произнес со сцены прочувствованную речь, в которой поздравил зал, ставший стартовой площадкой для многих звезд.

Потом Филипп Бедросович запел свою знаменитую песню «Я поднимаю свой бокал» — свое выступление он посвятил Эмме Лавринович, которая на протяжении многих лет руководит Большим Октябрьским залом. И зрители увидели, как по лицу артиста катятся слезы.

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Завершив песню, Киркоров, утирая слезы, сказал: