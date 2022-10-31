Что на самом деле грозит Анне Большовой за смертельное ДТП

Актриса «Ленкома» Анна Большова в конце октября сбила женщину в Калужской области. Актриса тут же вызвала скорую, но, к сожалению, спасти пострадавшую не удалось.

Сейчас Большова находится под следствием. Адвокат Андрей Князев считает, что тюрьмы, возможно, Анне удастся избежать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».