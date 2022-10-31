«Он меня бесит»: Решетова рассказала о скандалах с Тимати после расставания

Анастасия Решетова рассталась с Тимати два года назад. Несмотря на новорожденного сына Ратмира, молодым супругам не удалось сохранить семью.
Однако сейчас звезды общаются ради общего ребенка. В интервью Надежде Стрелец модель призналась, что без конфликтов не получается и после расставания.
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«Он меня иногда бесит. И ведет он себя так, как мне очень не хочется… Мы с ним спорим, ругаемся. Но все равно он есть в моей жизни и никуда не денется», — заявила Настя.