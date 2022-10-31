«Он меня бесит»: Решетова рассказала о скандалах с Тимати после расставания

Анастасия Решетова рассталась с Тимати два года назад. Несмотря на новорожденного сына Ратмира, молодым супругам не удалось сохранить семью.

Однако сейчас звезды общаются ради общего ребенка. В интервью Надежде Стрелец модель призналась, что без конфликтов не получается и после расставания.