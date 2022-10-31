Лицо круглое, слегка одутловатое: стало известно, как на самом деле выглядит экс-возлюбленная Тимати, Решетова

Модель, телеведущая и экс-возлюбленная рэпера Тимати — Анастасия Решетова — признанная красавица.

Однако имидж эффектной блондинки формируется среди поклонников Решетовой,исключительно благодаря фотографиям Анастасии в соцсетях.

Стало очевидно, что в жизни Анастасия Решетова выглядит далеко не так, как на этих снимках. Все кадры подвергаются фотошопу и тщательнейшей обработке.

В Сети появилось видео, которое доказывает, что Настя Решетова в своих соцсетях и реальной жизни — это два разных человека. Разумеется, внешне.

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