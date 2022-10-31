Лицо круглое, слегка одутловатое: стало известно, как на самом деле выглядит экс-возлюбленная Тимати, Решетова

Модель, телеведущая и экс-возлюбленная рэпера Тимати — Анастасия Решетова — признанная красавица.
Однако имидж эффектной блондинки формируется среди поклонников Решетовой,исключительно благодаря фотографиям Анастасии в соцсетях.
Стало очевидно, что в жизни Анастасия Решетова выглядит далеко не так, как на этих снимках. Все кадры подвергаются фотошопу и тщательнейшей обработке.
В Сети появилось видео, которое доказывает, что Настя Решетова в своих соцсетях и реальной жизни — это два разных человека. Разумеется, внешне.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Настя Решетова дала интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец. Лицо модели не раз в кадре показали крупным планом. Так что поклонники уже сумели увидеть существенную разницу во внешности Решетовой на ее фото и на видео.
Анастасия Решетова в своих соцсетях и в жизни. Фото: соцсети, скрин видео YouTube.com
Очевидно, что в жизни лицо у Насти Решетовой круглой, а не овальной формы, слегка одутловатое. Нет таких четко выраженных скул и тонко очерченного подбородка.
Поклонники недоумевают, зачем Анастасия Решетова так сильно фотошопит себя, ведь очевидно, что она все равно красавица.