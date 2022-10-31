Нестареющая Сати Казанова повихляла стройным телом в сорочке на камеру (видео)

Экс-участница коллектива «Фабрика» Сати Казанова после замужества на итальянском фотографе Стефано Тиоццо распрощалась с имиджем разбитной красотки.
Она стала серьезной замужней дамой, которая начала вести в соцсетях блоги по правильному питанию, здоровому образу жизни и начала пропагандировать йогу.
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Тем не менее шальной характер можно прятать лишь какое-то время: рано или поздно он вылезет наружу. В личном блоге звезда показала видео, на котором появляется перед фолловерами в одной шелковой сорочке, вихляя стройным телом на камеру.
Почитатели Сати Казановой заметили, что она роскошно выглядит и вообще не стареет.