Нестареющая Сати Казанова повихляла стройным телом в сорочке на камеру (видео)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Тем не менее шальной характер можно прятать лишь какое-то время: рано или поздно он вылезет наружу. В личном блоге звезда показала видео, на котором появляется перед фолловерами в одной шелковой сорочке, вихляя стройным телом на камеру.

Почитатели Сати Казановой заметили, что она роскошно выглядит и вообще не стареет.