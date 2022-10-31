«Спать не получается»: Ефременкова из «Дома-2» лишилась покоя из-за ночного хныканья близнецов

Юлия Ефременкова лишилась всякого покоя. И все из-за того, что новорожденные сыновья-близнецы не дают своей мамочка выспаться, словно соревнуясь, кто будет громче хныкать ночью. Возлюбленная Мондезира после выписки из роддома мечтает об одном, отоспаться. Ефременкова даже не заметила, как прошла неделя, которую она провела с сыновьями дома.
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«Первая неделя дома прошла. У нас по-прежнему не получается спать, и, думаю, хроническая бессонница с нами, увы, надолго», — сетует звезда «Дома-2».
Также возлюбленная Мондезира намекнула, что ее сыновья словно поменялись местами. Тот, кто проявлял спокойствие в роддоме, теперь требует к себе максимум внимания и, наоборот.
«Тот, кто был капризулькиным в больнице, сейчас начинает хныкать, только если его что-то беспокоит. А тот, кто был Мистер спокойствие, сейчас нам всем дает жару», - шутя подметила Ефременкова.