«Спать не получается»: Ефременкова из «Дома-2» лишилась покоя из-за ночного хныканья близнецов

Юлия Ефременкова лишилась всякого покоя. И все из-за того, что новорожденные сыновья-близнецы не дают своей мамочка выспаться, словно соревнуясь, кто будет громче хныкать ночью. Возлюбленная Мондезира после выписки из роддома мечтает об одном, отоспаться. Ефременкова даже не заметила, как прошла неделя, которую она провела с сыновьями дома.

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