«Как можно так деградировать?»: Пынзарь растоптали за образ зомби во время празднования Хеллоуина

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь навлекла на себя праведный гнев фолловеров, поделившись в телеграм-канале домашним видео.

В кадре Дарья Пынзарь предстала с сыновьями Артемом и Давидом, показав, в какие образы она с мальчиками примерили на себя для празднования Хеллоуина.

Подписчики тут же принялись критиковать Пынзарь за неподобающее, по их мнению, поведение.

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