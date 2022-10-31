«Как можно так деградировать?»: Пынзарь растоптали за образ зомби во время празднования Хеллоуина

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь навлекла на себя праведный гнев фолловеров, поделившись в телеграм-канале домашним видео.
В кадре Дарья Пынзарь предстала с сыновьями Артемом и Давидом, показав, в какие образы она с мальчиками примерили на себя для празднования Хеллоуина.
Подписчики тут же принялись критиковать Пынзарь за неподобающее, по их мнению, поведение.
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«Ну, не наш это праздник!», «Убери эту гадость! Мракобесие», «Жуткое зрелище», «Господи, как так можно деградировать», «С дьяволом шутить нельзя! Даже если вы от макак», - высказались в Сети.
Дарья Пынзарь отреагировала на негатив в свой адрес, заявив, что ничего плохого ни она, ни ее сыновья не сделали, просто весело провели время.
«Очередное видео, которое собрало массы недовольств. У нас все просто: сами выбрали наряд, накрасились, получили удовольствие от перевоплощений и просто хорошо провели время. Сатану не встретили», - ответила хейтерам Пынзарь.