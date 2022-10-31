Выдала правду! Сябитова рассказала, как на самом деле относится к Гузеевой

Лариса Гузеева любима поклонниками не только благодаря программе «Давай поженимся!» на Первом канале. Она также успешно снималась в кино. Многим полюбился ее нежный трепетный образ в фильме «Жестокий романс», в котором Гузеева снималась вместе с Никитой Михалковым.

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Примечательно, что коллеги актрисы весьма противоречиво отзываются о Лариса Андреевне. Сама актриса всегда была остра на язык и за словом в карман не лезла.

О съемках с Гузеевой откровенно рассказала и Роза Сябитова. Они уже долгие годы работают бок о бок.

«Съемочный процесс — это не тайна, но мало кто знает, чем занимаются ведущие и герои за кадром, в кадре и после съемок. Расскажу интересные факты со съемочной площадки. Все эти годы я делю гримерку с разными соведущими программы: с Василисой Володиной, Лидией Арефьевой, Тамарой Глоба. А у Ларисы Гузеевой всегда индивидуальная гримерка», — пишет Сябитова в своем микроблоге.

При этом телесваха дала понять, что они никогда не обижалась на свою именитую коллегу. Даже наоборот, телеведущая считает, что Гузеева — заводила и душа их компании. Сябитова не смогла припомнить случая, когда они с Ларисой могли повздорить или заспорить. Общие съемки всегда приносят им удовольствие.