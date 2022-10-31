«Была драма»: Решетова впервые намекнула на причины расставания с Тимати

Анастасия Решетова и Тимати объявили о расставании два года назад. Несмотря на это, ни музыкант, ни модель за это время причину разлада не комментировали.

В интервью Надежде Стрелец девушка впервые призналась, что между ними произошла драма. И разногласия начались после рождения сына Ратмира.

«Мы все совершили огромное количество ошибок. И сейчас я после некоторого времени понимаю, что многих моментов можно было избежать. И он это понимает», - заявила Настя.

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Решетова подчеркнула, что Тимати был ее первой большой любовью.