Решетова о сыне Тимати: «Я боялась Ратмира оставить на два часа»

Анастасия Решетова родила сына Ратмира от известного музыканта Тимати. Несмотря на ребенка, молодые люди расстались, но сумели сохранить отношения ради малыша.

В интервью Надежде Стрелец модель призналась, что она очень много времени проводит с Ратмиром. Девушка назвала себя даже «шибанутой» мамой.

«Я боялась Ратмира оставить даже на два часа с кем-то, у меня сразу были тревоги, паника. Сейчас уже все проще. Но опять же, раньше у меня была семья, сейчас ее нет, поэтому все поменялось», — заявила Решетова.

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Напомним, Ратмир сейчас живет с Анастасией, однако Тимати принимает активное участие в жизни сына. Музыкант оплачивает все расходы на ребенка и видится с ним несколько раз в неделю.