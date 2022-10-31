Алсу нежно оголила животик, затянув майку в красивом месте: Дубай пошел звезде на пользу

Алсу

Алсу. Фото: соцсети

Певица частенько появляется в Эмиратах на отдыхе.

Алсу вновь засветилась в Дубае, куда она часто прилетает на отдых. На фоне слухов о беременности артистка обнажила животик.

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В соцсетях певица выставила фото, которое ответило на все заявления админов пабликов и хейтеров в соцсетях об особенном положении Алсу.

Она красиво повязала узлом белую майку в области талии, приоткрывая линию кожи. Под одеждой действительно никаких округлостей видно не было. Зато тонкую талию фолловеры рассмотрели мгновенно.

Алсу. Фото: соцсети

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