Многодетная Ашмарина из «Дома-2» намекнула на скорую свадьбу с отцом ее дочек-двойняшек

Алена Ашмарина заинтриговала поклонников, намекнув на то, что отец ее дочерей-двойняшек сделал ей предложение руки и сердца. Теперь подписчики звезды «Дома-2» гадают, соберется ли их любимица расписаться в ЗАГСе с Жан-Полем Чуркиным. Все-таки у них подрастают две дочки: Аврора и Ариана.

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По слухам, Алена не так давно снова возобновила отношения с бывшим избранником. Пара даже проработала все обиды у психолога. Также Ашмарина дала понять поклонникам, что отец ее дочек-двойняшек напрямую спросил у нее, возьмет ли она его фамилию. А это может значить только одно: Жан-Поль не прочь узаконить отношения с Аленой.

При этом звезда телестройки пока не рассказала, что ответила отцу Авроры и Арианы.