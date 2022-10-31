«Куколка!»: старшая дочка Виторгана и Млодик умилила, представ в пышном платье и с ободком на голове

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган души на чают в двух своих дочерях-погодках Этель и Кларе.

Звездные родители часто показывают девочек в соцсети, каждый раз вызывая умиление у своих многочисленных поклонников.

На этот раз Эммануил Виторган поделился снимком старшей дочери Этель, который был сделан, вероятно, во время праздника.

Малышка запечатлена в момент поедания сладкой воздушной ваты.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».