«Куколка!»: старшая дочка Виторгана и Млодик умилила, представ в пышном платье и с ободком на голове

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган души на чают в двух своих дочерях-погодках Этель и Кларе.
Звездные родители часто показывают девочек в соцсети, каждый раз вызывая умиление у своих многочисленных поклонников.
На этот раз Эммануил Виторган поделился снимком старшей дочери Этель, который был сделан, вероятно, во время праздника.
Малышка запечатлена в момент поедания сладкой воздушной ваты.
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Крошка Этель облачена в пышное черное платье в мелкий белый горох, а ее голову украшает ободок. Выглядит девочка трогательно и очаровательно.
«Этелечка», — лаконично подписал кадр Эммануил Виторган.
Дочка Эммануила Виторгана Этель. Фото: соцсети
Поклонники сделали комплименты малышке.
«Расти, малышка, умненькой, красивенькой и здоровенькой! Счастья тебе и долгих, долгих лет рядом с родителями!», «Какая лапушка! Счастья и здоровья малышке», «Божественно красива Этелечка!», «Куколка!», «Лапочка, на старшего брата похожа очень», — высказались в Сети.
Напомним, Этель в феврале будущего года исполнится пять лет, а ее младшей сестренке Кларе в августе было три года.