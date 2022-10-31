«Любовь нельзя искать...»: что Месхи говорил о холостяцкой жизни после развода с Климовой

Гела Месхи не многословен там, где речь заходит о личной жизни. Актер после развода с Екатериной Климовой не стал выносить сор из избы. Зато актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» дала понять, что разошлась с третьим мужем по той причине, что хотела дать ему свободу — право реализоваться, состояться.

Так, Климова уточнила, что она, будучи мамой четверых детей, не могла сопровождать Гелу в киноэкспедициях, словно она жена декабриста.

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