«Любовь нельзя искать...»: что Месхи говорил о холостяцкой жизни после развода с Климовой

Гела Месхи. Фото: Global Look Press

Актер дал понять, что большую часть его времени отнимают съемки.

Гела Месхи не многословен там, где речь заходит о личной жизни. Актер после развода с Екатериной Климовой не стал выносить сор из избы. Зато актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» дала понять, что разошлась с третьим мужем по той причине, что хотела дать ему свободу — право реализоваться, состояться. 

Так, Климова уточнила, что она, будучи мамой четверых детей, не могла сопровождать Гелу в киноэкспедициях, словно она жена декабриста.

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Говоря о своей холостяцкой жизни после развода с Екатериной Климовой, актер дал понять, что не видит смысла торопиться с тем, чтобы найти ту единственную.

«Любовь нельзя искать. Она либо есть, либо нет, это идет изнутри. Я женат на любимой работе, она мне дарит кучу феерических эмоций», — шутя подметил Месхи.

Кстати, в СМИ писали, что актер закрутил тайный роман с Натальей Земцовой, бывшей женой солистка группы Uma2rmaH Сергея Кристовского.

По материалам WomanHit.

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