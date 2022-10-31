«Она — наше сокровище!»: Месхи впервые так откровенно заговорил о дочке от Климовой

У Гелы Месхи есть единственная дочка. Наследницу актеру подарила Екатерина Климова. Несмотря на то что они давно развелись, актриса из исторического сериала «Бедная Настя» не препятствует бывшему мужу видеться с ребенком и участвовать в его воспитании.

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