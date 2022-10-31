«Она — наше сокровище!»: Месхи впервые так откровенно заговорил о дочке от Климовой

У Гелы Месхи есть единственная дочка. Наследницу актеру подарила Екатерина Климова. Несмотря на то что они давно развелись, актриса из исторического сериала «Бедная Настя» не препятствует бывшему мужу видеться с ребенком и участвовать в его воспитании.
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О дочке Гела Месхи говорит не так что. Актер вообще не любит распространяться о личном. Однако в одном из своих интервью бывший муж Климовой дал понять, что Белла — его самая большая ценность в этом мире.
«Ее все любят, она всех любит. К тому же она не даст себя в обиду, у нее есть характер, и это мне тоже нравится. На что ей обижаться? Она — наше сокровище, у нее самая лучшая еда, самые лучшие игрушки, родители, бабушки, братья — все ее обожают. Мы ее оберегаем, никто даже голоса на нее не повысил ни разу», — подметил Месхи.
По материалам WomanHit.