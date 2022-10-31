«Это правда»: Надя Ермакова из «Дома-2» сообщила, что разъехалась с молодым мужем

Бывшая участница «Дома-2» Надя Ермакова в сентябре вышла замуж за своего избранника Даниэля Чистова, который на пятнадцать лет моложе нее.
А уже в октября Надя Ермакова дала повод хейтерам позлорадствовать, сообщив, что она и ее молодой супруг разъехались. Надежда уточнила, что это мера временная. Но разве хейтеров такое остановит?
Наде тут же принялись строчить комментарии в духе «а мы говорили». Но Ермакова дала ответ, объяснив причины своего решения и заявив, что ее браку ничто не угрожает.
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«Мы с Даниэлем разъехались, это правда, в силу определенных обстоятельств. Он очно учится в магистратуре Казани, а я очно учусь в РАНХиГС. У обоих учеба и сессия, пришлось разъехаться, чтоб не запускать универ. Так бывает! А вы что, никогда не разъезжаетесь со своей половинкой? Не поверю! Всякое ж бывает», — написала Надя Ермакова в телеграм-канале.