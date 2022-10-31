«Это правда»: Надя Ермакова из «Дома-2» сообщила, что разъехалась с молодым мужем

Бывшая участница «Дома-2» Надя Ермакова в сентябре вышла замуж за своего избранника Даниэля Чистова, который на пятнадцать лет моложе нее.

А уже в октября Надя Ермакова дала повод хейтерам позлорадствовать, сообщив, что она и ее молодой супруг разъехались. Надежда уточнила, что это мера временная. Но разве хейтеров такое остановит?

Наде тут же принялись строчить комментарии в духе «а мы говорили». Но Ермакова дала ответ, объяснив причины своего решения и заявив, что ее браку ничто не угрожает.

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