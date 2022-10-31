Совсем скоро: Тамара Глоба назвала, когда начнутся новые катаклизмы

Астролог Тамара Глоба на YouTube-канале Надежды Стрелец дала неутешительный прогноз на конец этого года.

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В последние месяцы 2022 года, по словам эксперта, человечеству не придется испытать хоть какое-то облегчение в плане геополитической ситуации. Напротив, астролог убеждена, что в этот период произойдет новый конфликт, связанный с политикой, который повлечет за собой череду глобальных катаклизмов.

Виновато в этом будет неправильное и даже неадекватное поведение лидеров неких стран. Начнется смутное время, которое тяжело будет пережить, но в итоге мир выйдет на ступень новой цивилизации. Нужно потерпеть.