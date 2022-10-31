«Я сразу дала понять»: Решетова впервые высказалась о разногласиях с мамой Тимати

Симона Юнусова - мама Тимати. Фото: Global Look Press

Симона Юнусова — мама Тимати. Фото: Global Look Press

Слухи ходили не зря.

Анастасия Решетова родила сына рэперу Тимати три года назад. Осенью 2020 года пара рассталась, но молодые люди сохранили хорошие отношения ради общего ребенка.

Поклонники заметили, что мама Тимати сразу не поладила с Настей. Ведь с первым ребенком Тимура от Алены Шишковой Симона Юнусова практически не расстается. А с Ратмиром видится мало.

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«Я сразу дала понять, что хочу максимальной вовлеченности в процесс материнства, — рассказала Решетова в интервью Надежде Стрелец. — И мне бы хотелось важные решения принимать самой, без огромного количества подсказок».

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