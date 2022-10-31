«Я сразу дала понять»: Решетова впервые высказалась о разногласиях с мамой Тимати

Анастасия Решетова родила сына рэперу Тимати три года назад. Осенью 2020 года пара рассталась, но молодые люди сохранили хорошие отношения ради общего ребенка.

Поклонники заметили, что мама Тимати сразу не поладила с Настей. Ведь с первым ребенком Тимура от Алены Шишковой Симона Юнусова практически не расстается. А с Ратмиром видится мало.

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