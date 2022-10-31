«Талия Дюймовочки!»: Кейт Миддлтон в платье плиссе цвета омлета козырнула точеными ножками

Наряды Кейт Миддлтон часто сравнивают с вечерними туалетами леди Дианы. Зачастую герцогиня Кембриджская и Корнуолльская выдает те же фасоны и расцветки. Все-таки невестка ныне покойной Елизаветы II обладала безупречным вкусом. Таким же острым чутьем в стиле может похвастаться и жена принца Уильяма.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».