«Талия Дюймовочки!»: Кейт Миддлтон в платье плиссе цвета омлета козырнула точеными ножками

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Герцогиня Кембриджская и Корнуолльская может похвастаться идеальным вкусом там, где речь заходит о стиле.

Наряды Кейт Миддлтон часто сравнивают с вечерними туалетами леди Дианы. Зачастую герцогиня Кембриджская и Корнуолльская выдает те же фасоны и расцветки. Все-таки невестка ныне покойной Елизаветы II обладала безупречным вкусом. Таким же острым чутьем в стиле может похвастаться и жена принца Уильяма.

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Кейт Миддлтон в платье плиссе цвета омлета. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон появилась на одном из мероприятий в элегантном ансамбле, поддержав сразу несколько трендов:

  • герцогиня выбрала длину миди,
  • платье с юбкой плиссе,
  • ультрамодный оттенок «омлет»,
  • акцентные плечики.

Герцогиня Корнуолльская умело подчеркнула стройную «талию, как у Дюймовочки», эффектно козырнув в лодочках на шпильках. Таким образом жена принца Уильяма сверкнула точеными щиколотками.

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