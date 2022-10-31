Прозрачное боди не скрыло пикантности: Севастьянова «перепутала» бельишко (фото)

Каролина Севастьянова поделилась со своими фолловерами пикантным фото. На нем звезда предстает в скромном жакете, под которым виднеется весьма нескромное бельишко из черного кружева.

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Такое впечатление, что Севастьянова перепутала нормальную одежду с исподним. Однако публике такая «оплошность» очень даже понравилась. Особенно мужской части населения.

«Горяча девочка», «Вау-вау! Полегче!», «Фантастическая», «Притягательная женщина», — нахваливали Каролину Севастьянову фолловеры.