Сын Виторгана отправился в израильскую армию: с сестрой эмигрировал из России

Эммануил Виторган рассказала на шоу НТВ «Ты не поверишь!», что его внуки от Максима Виторгана — Полина и Даниил — эмигрировали в Израиль.

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Даниил, мало того, пошел служить в израильскую армию, которая обязательна здесь не только для мужчин, но и для женщин. И никакие связи «отмазать» призывников не могут. Поэтому не исключено, что взять автомат придется и Полине Виторган.

По словам народного артиста, переезд из России в Израиль — обдуманное решение самих внуков. Даниил себя в израильской армии чувствует хорошо.