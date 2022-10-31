«Маленькая ведьмочка!»: Нюша засняла, как ее дочка Симба в платьице с воланами носилась по дому с метлой

Нюша в своем микроблоге поделилась забавным фото, показав, в каком наряде ее дочка Симба разгуливала по дому в Хеллоуин.

Так, белокурая малютка успела побывать и доброй феей с розовыми крылышками, примерив пышную фатиновую юбочку с блестками. А потом Симба-Серафима покрасовалась в костюме ведьмочки.

Малышка всюду носилась с метелкой, смеша своих родителей. В платьице с воланами и широкополой шляпке Симба выглядела очаровательно. А личико малышки украсили стразы.

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