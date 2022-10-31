«Маленькая ведьмочка!»: Нюша засняла, как ее дочка Симба в платьице с воланами носилась по дому с метлой

Нюша в своем микроблоге поделилась забавным фото, показав, в каком наряде ее дочка Симба разгуливала по дому в Хеллоуин.
Так, белокурая малютка успела побывать и доброй феей с розовыми крылышками, примерив пышную фатиновую юбочку с блестками. А потом Симба-Серафима покрасовалась в костюме ведьмочки.
Малышка всюду носилась с метелкой, смеша своих родителей. В платьице с воланами и широкополой шляпке Симба выглядела очаровательно. А личико малышки украсили стразы.
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Дочка Нюши - Симба в костюме маленькой ведьмочки. Фото: личный архив
«Какая милота!», «Ну что за лапулька!», «Маленькая ведьмочка!», «Мамина принцесса», «А волосики какие длинные», «Милаха!», «Симбуля уже такая большая», «Растет малышка», - пишут фолловеры.