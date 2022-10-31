Решетова призналась, на чьи деньги купила квартиру за 55 миллионов рублей

Модель Анастасия Решетова дала большое интервью Надежде Стрелец, в котором рассказала, что обеспечивает себя всю жизнь сама.

«От Тимати у меня осталась только машина. Например, свою первую квартиру я купила сама, мне тогда было 23 года. Я собрала все деньги с Инстаграма* (запрещен в России), с салонов красоты и приобрела первую недвижимость за 55 миллионов рублей», - заявила Настя.

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При этом Решетова подчеркнула, что ей обидно, когда ее называют содержанкой.